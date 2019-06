Piąty sezon "Lucyfera" będzie definitywnym finałem

Producentka Ildy Modrovich chce, by fanipogodzili się z faktem, że piąty sezon serialu będzie ostatnim. Modrovich opublikowała na Twitterze wpis, który ma uprzedzić fanowski lament i petycje w sprawie realizacji szóstego sezonu.już raz przecież powstał z martwych: po skasowaniu przez stację Fox i oprotestowaniu tej decyzji przez widzów serial wrócił pod banderą Netfliksa. Tym razem sytuacja jest jednak inna., napisała producentka.Inspirowany komiksami Neila Gaimana show opowiada historię czarującego władcy piekieł Lucyfera Morningstara ( Tom Ellis ), który porzuca swoje królestwo i przeprowadza się do Los Angeles, by prowadzić klub nocny. Wkrótce zaczyna pomagać policjantce Chloe Decker ( Lauren German ) w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.Po zakończeniu piątego sezonubędzie mógł pochwalić się bilansem 77 odcinków.