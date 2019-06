Piąty sezon "Lucyfera" w drodze na ekran

Netflix dał zielone światło na realizację piątego, a zarazem ostatniego sezonuPrzypomnijmy: streamingowy gigant uratował serial po tym, jak w 2018 roku telewizja FOX skasowała go po trzech sezonach. Czwarta transza odcinków, która zadebiutowała na Netfliksie w maju tego roku, cieszyła się olbrzymią popularnością.Inspirowany komiksami Neila Gaimana show opowiada historię czarującego władcy piekieł Lucyfera Morningstara ( Tom Ellis ), który porzuca swoje królestwo i przeprowadza się do Los Angeles, by prowadzić klub nocny. Wkrótce zaczyna pomagać policjantce Chloe Decker ( Lauren German ) w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.Twórcą serialu jest Tom Kapinos ).