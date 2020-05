Pięć filmów, które powinni zobaczyć miłośnicy rapu

***







Kolejny dzień, kolejna porcja filmowych rekomendacji. Dziś mamy coś dla miłośników rymów i beatów: pięć filmów fabularnych, których głównych bohaterem jest rap. Wszystkie tytuły można znaleźć w Polsce w cyfrowych wypożyczalniach.Niewyobrażalny sukces albumów "The Marshall Mathers" oraz "The Eminem Show" sprawił, że na początku XXI wieku Eminem stał się jedną z najjaśniejszych gwiazd muzyki na świecie. Artysta postanowił pójść za ciosem i zagrał główną rolę w filmie inspirowanym jego własnymi doświadczaniami z początków kariery. Wcielając się w Jimmy'ego - rapera z biednej dzielnicy Detroit, który walczy o uznanie na freestyle'owych bitwach - Eminem dowiódł, że jest bardzo dobrym aktorem dramatycznym. Przy okazji dostarczył jeden z większych hitów w całej swojej dyskografii. Promująca " 8. Milę " piosenka "Lose Yourself" zgarnęła Oscara.Choć film o kultowym zespole Paktofonika został przyjęty przez hip-hopowe środowisko z mieszanymi uczuciami, widzowie tłumnie ruszyli do kin. Historia trzech chłopaków ze Śląska, których muzyka podbiła serca i uszy całego pokolenia słuchaczy, okazała się jednym z większych hitów kasowych 2011 roku. "Jesteś bogiem" to opowieść o przyjaźni, hip-hopowej zajawce oraz ciężkiej doli polskich raperów na przełomie wieków. Twórcom udało się dobrze oddać paradoks fenomenu Paktofoniki - choć twórczość zespołu znali wszyscy, portfele artystów świeciły pustkami. Last but not least, film Leszka Dawida odkrył dla kina trzech wyśmienitych aktorów: Marcina Kowalczyka Ostra niczym maczeta Waszki G satyra na współczesny mainstreamowy rap. Andy Samberg w roli megapopularnego MC, który próbuje za wszelką ceną ratować karierę po spektakularnej klapie drugiego albumu. Absurdalny humor, przezabawne epizody gwiazd show-biznesu oraz przebojowy soundtrack czynią " Popstar " jedną z lepszych komedii ostatnich lat. Jeśli znacie i lubicie prześmiewcze piosenki współtworzonego przez Samberga zespołu Lonely Island (wspomnijmy chociażby "I Just Had Sex" oraz "Jizz in my pants"), będziecie bawić się doskonale.Nominowany do Oscara film o jednym z ważniejszych zespołów w historii muzyki rap. Członkowie N.W.A. przekuli swoje trudne doświadczenia - konflikty z prawem, brak życiowych perspektyw oraz biedę - w muzykę, która porwała tłumy i wzbudziła oburzenie polityków. Jak pisała nasza recenzentka:Poruszająca historia muzycznego geniusza, który w wyniku rodzinnej tragedii porzuca szkołę i zamyka się przed światem. Chłopakowi próbuje pomóc zachwycony jego talentem szkolny ochroniarz. Bohaterowie wspierają się nawzajem w walce z upiorami przeszłości, a zarazem walczą o uznanie w lokalnym muzycznym światku. "Wolne bity" to krzepiąca, słodka-gorzka opowieść o męskiej przyjaźni i muzyce, która ma niezwykłą terapeutyczną moc. To także hołd złożony chicagowskiej dzielnicy South Side, z której wywodzą się takie hip-hopowe sławy jak Kanye West