Piękno i złożoność świata w zwiastunie 20. MDAG!

Znamy już zwiastun jubileuszowej 20. edycji MDAG ! Dzięki niezwykłym ujęciom i w rytm kultowego już dla publiczności utworu "Give It Up" Kutimana możemy przenieść się do różnych zakątków świata i odkryć, jakie tematy będą najważniejsze podczas nadchodzącej edycji największego polskiego festiwalu filmowego. Po raz ósmy autorką trailera jest Dorota Proba - reżyserka i montażystka filmów dokumentalnych oraz zwyciężczyni pierwszego w historii Konkursu Polskiego podczas Millennium Docs Against Gravity w 2020 roku za filmW zwiastunie wykorzystane zostały ujęcia z 23 filmów, które najlepiej pokazują rozpiętość tematyczną festiwalowego programu. Pojawiają się w nim dzieła mistrzów kina dokumentalnego, jak(After Work) Erika Gandiniego , wnikliwie badającego, co oznacza dziś słowo "praca", ale też(Matter Out of Place) Nikolausa Geyrhaltera , który pokazuje piękno naszej planety, jednocześnie uświadamiając, że trudno już znaleźć na niej niezaśmiecone miejsce. Podobnie do tematu podchodzi Stacey Tenenbaum , opowiadając o pozagrobowym życiu metalowych przedmiotów i obiektów w filmie(Scrap). W zwiastunie nie mogło zabraknąć także filmu o legendarnym twórcy, jakim jest Werner Herzog . Na jego życie i dorobek spogląda Thomas von Steinaecker w filmie(Werner Herzog: Radical Dreamer). O wyrazistym artyście-performerze, Krzysztofie Leonie Dziemaszkiewiczu, opowiada z kolei Witold Gostomczyk w filmie. Za to Agnieszka Zwiefka powraca na festiwal z opowieścią o najstarszej polskiej DJ-ce.to opowieść o 84-letniej gwieździe warszawskich klubów. W świecie sztuki osadzone są także filmy(Cowboy Poets) Mike’a Daya , czyli opowieść o kowbojach i kowbojkach, którzy piszą piosenki, recytują, grają i śpiewają o swoim życiu oraz(Dancing Pina) Floriana Heinzen-Zioba , pokazujący młode pokolenie tancerzy z całego świata odkrywające na nowo choreografie Piny Bausch.Losy artystek śledzą także Lea Glob w filmie(główna nagroda na festiwalu IDFA w Amsterdamie) oraz Antongiulio Panizzi w filmie(Girl in the Fountain). Pierwszy to opowieść o tym, jak tytułowa malarka Apolonia Sokół stara się przebić w świecie sztuki, mierząc się z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn. Drugi przybliża sylwetkę Anity Ekberg , która stała się zakładniczką swojej roli w Federico Felliniego . O nierównościach w zupełnie innych kontekstach opowiadają także filmy(Body Parts) Kristy Guevara-Flanagan , która szuka odpowiedzi, jak w przeszłości i obecnie pokazuje się kobiece ciało oraz seks w filmach oraz(Hidden Letters) Violet DuFeng, pozwalający poznać język Nüshu - jedyny na świecie system pisma praktykowany wyłącznie przez kobiety w chińskiej prowincji Hunan.O poszukiwaniu sensu opowiada film(Fragments From Heaven) Adnane Baraka, pokazujący koczownika i naukowca. Łączy misja poszukiwania meteorytów na pustyni, ale tak naprawdę szukają też miejsca Ziemi w kosmosie i człowieka na naszej planecie. Za to odpowiedzi na pytanie, co się dzieje po śmierci, szuka wraz z naukowcami i specjalistami Lila Ribi w filmie((Im)mortals). Na styku życia i nowoczesnej nauki oraz technologii znajdują się filmy(Make People Better) Cody’ego Sheehy, opowiadający mrożącą krew w żyłach historię chińskiego genetyka He Jiankui, który zaingerował w genotyp embrionów bliźniąt, aby wyeliminować podatność na zakażenie HIV od rodziców oraz(The Longest Goodbye) Ido Mizrahy’ego , badające przebieg psychologicznego przygotowania astronautów do długiej rozłąki z Ziemią.Wiele festiwalowych tytułów koncentruje się na prawach człowieka. W(We Will Not Fade Away) Alisa Kovalenko wraca do 2019 roku i śledzi losy pięciu nastolatków dorastających w małych miasteczkach w zagłębiu węglowym w ukraińskim Donbasie. W obliczu rosyjskiej inwazji ten obraz, trzykrotnie nagradzany oklaskami na stojąca w czasie premiery na Berlinale, nabiera szczególnego znaczenia. O ogromnym cierpieniu, jakie niesie wojna dla najmłodszych opowiadają Agnes Pizzini i Julien Johan w filmie(Children of Chaos), zadając pytanie, co stało się z 15 milionami osamotnionych dzieci wędrujących po gruzach Europy w 1945 roku. Swoimi ciężkimi przeżyciami dzieli się w filmie krótkometrażowymDouwe Dijkstra tytułowy bohater, który uciekł przed śmiercią z Somalii. Z kolei o ciężkiej sytuacji osób LGBTQ+ w Polsce oraz ich walce o swoje prawa opowiadają Nina Krawczak i Misia Joachim w filmie, przybliżając historię warszawskiej Parady Równości.W programie 20. MDAG, podobnie jak w zwiastunie festiwalu, nie zabraknie także historii dotyczących relacji człowieka ze zwierzętami.(My Pet and Me) Johana Kramera obserwujemy relacje właścicieli z domowymi zwierzętami, z którymi wiąże ich silna więź.(Million Dollar Pigeons) Gavina FitzGeralda ukazuje kulisy i przebieg najważniejszych wyścigów gołębi na świecie, odbywających się w USA, Tajlandii, Chinach i Republice Południowej Afryki. Za to(Whale Nation) Jeana-Alberta Lièvre’a to spektakularny wizualnie i muzycznie film, ostrzegający przed niebezpieczeństwami czyhającymi na wieloryby i konsekwencjami, jakie może przynieść ich zniknięcie.Sprzedaż karnetów w cenie 250 zł odbywa się przez stronę festiwalową mdag.pl oraz przez stronę eventim.pl/20mdag (gdzie należy wybrać zakładką "Karnety").Sprzedaż karnetów potrwa do 24 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania puli.Jubileuszowa 20. edycja MDAG odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w kinach w ośmiu polskich miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl