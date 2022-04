Pierwsze zdjęcie Margot Robbie jako Barbie. Znamy datę premiery filmu

Margot Robbie jako najsłynniejsza lalka świata



Co wiemy o filmie "Barbie"?



Fenomen Barbie



Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała na Twitterze pierwsze zdjęcie Margot Robbie grającej tytułową rolę w filmie " Barbie ". Poznaliśmy również datę kinowej premiery widowiska: 21 lipca 2023 roku.Fabuła " Barbie " prezentuje się następująco: tytułowa lalka zostaje wygnana z krainy Barbieland za to, że nie jest wystarczająco doskonała. Bohaterka wyrusza wówczas w podróż po prawdziwym świecie, w którym przeżywa niesamowite przygody.W rozmowie z "Variety" Robbie , która jest również producentką przedsięwzięcia, zdradziła jednak, że film będzie zastrzykiem pozytywnej energii oraz inspiracją dla pragnących spełniać marzenia młodych widzów.Za kamerą " Barbie " stanie Greta Gerwig . Twórczyni " Lady Bird " oraz " Małych kobietek " napisała również scenariusz filmu do spółki ze swoim partnerem Noah Baumbachem (" Historia małżeńska ").W obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Ryan Gosling jako Ken oraz Will Ferrell Barbie trafiła na rynek w 1959 roku. Wkrótce stała się najpopularniejszą lalką świata i fenomenem popkultury. Dziś jej logiem sygnuje się nie tylko zabawki, ale też zestawy gadżetów, książki, komiksy, gry wideo czy serię filmów animowanych. Marka warta jest setki milionów dolarów.