Pierwszy spin-off "Stranger Things" w drodze! Będzie to anime

Co wiemy o "Stranger Things Tokio"?

Co wydarzyło się w ostatnim sezonie "Stranger Things"?

Bracia Duffer już od jakiegoś czasu kuszą rozszerzeniem uniwersum " Stranger Things ". Jak na razie poza serialem na Netfliksie pojawiły się gry wideo – " Stranger Things 3: Gra " i "Stranger Things: 1984". Wygląda na to, że wkrótce sytuacja się zmieni. Jak podaje portal What's on Netflix, bracia Duffer pracują nad anime "Stranger Things Tokio".Pierwsze informacje o "Stranger Things Tokio" pojawiły się już na początku 2021 roku. Szczegóły projektu są trzymane w tajemnicy. Portal What's on Netflix dotarł jednak do krótkiego zarysu fabuły. Brzmi on następująco:Całość ma trwać około sześciu godzin. Na początku lipca tego roku bracia Duffer gościli w podcaście Happy Sad Confused. Jednym z poruszanych przez nich tematów były właśnie spin-offy "Stranger Things". Zapewnili wówczas, że pracują nad czymś "w 1000% różnym" od oryginalnego serialu. Matt Duffer stwierdził też, że będzie toPierwsza część czwartego sezonu " Stranger Things ", składająca się z siedmiu odcinków, zadebiutowała na Netfliksie 27 maja tego roku. Ostatnie dwa epizody trafiły na platformę 1 lipca. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Michał Walkiewicz i Jakub Popielecki rozmawiają o finale sezonu:Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.