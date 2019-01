Plotka: Zac Efron członkiem korpusu Zielonych Latarni?

Po sieci krąży właśnie niepotwierdzona informacja o tym, że Warner Bros. chce zaangażować Zaca Efrona ) do komiksowego widowiska. Na razie jednak nie wiadomo, w której z ról szefowie studia go widzą.mówi się od wielu lat. Do niedawna wydawało się, że obraz może wyreżyserować Christopher McQuarrie , a w roli Hala Jordana wystąpi Tom Cruise . Było to jednak w czasach, kiedy podstawą filmu był scenariusz Davida S. Goyera , w którym Hal był dojrzałym mężczyzną i służył jako mentor młodemu rekrutowi z Ziemi, Johnowi Stewartowi.Ten scenariusz jednak prawdopodobnie nie jest już aktualny. Latem ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że projekt przejął były szef DC Entertainment Geoff Johns . Na temat jego wizjina razie nic nie wiemy.Wkrótce jednak powinniśmy zacząć otrzymywać oficjalne informacje na temat projektu. Chyba że Warner Bros. zrezygnuje z premiery, która wyznaczona jest na lipiec 2020 roku (a w każdym razie tak sądzą fani, ponieważ studio póki informuje o tym, że 24 lipca 2020 roku do amerykańskich kin wejdzie "Untitled DC Film").