Pociąg do Hogwartu wyruszył dziś z peronu Netflix!

Jeśli nie oglądałeś filmów o Harrym Potterze, to znaczy, że prawdopodobnie jesteś mugolem. Aby to zmienić, włącz Netflix i obejrzyj wszystkie części przygód młodego czarodzieja i jego przyjaciół osadzone w magicznym świecie J.K. Rowling , a także prequel " Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć ".W dniu jedenastych urodzin Harry Potter dowiaduje się, że jest potężnym czarodziejem i został właśnie przyjęty do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.Harry ignoruje Zgredka, który ostrzega go przed powrotem do Hogwartu. Zamiast tego razem z Ronem i Hermioną bada serię tajemniczych ataków.Syriusz Black, potężny zwolennik Voldemorta, ucieka z więzienia, by dopaść Harryego. Cóż, nikt nie obiecywał, że trzeci rok nauki w Hogwarcie będzie łatwy i bezpieczny.Podczas czwartego roku nauki w Hogwarcie Harry Potter rywalizuje z młodymi czarodziejami z zagranicznych szkół w arcytrudnym Turnieju Trójmagicznym.Harry odkrywa, że jego ostrzeżenia o powrocie Voldemorta zostały zignorowane. Postanawia więc nauczyć kilku uczniów, jak bronić się przed czarną magią.Harry nieoczekiwanie odkrywa tajemniczą księgę, która rzuca światło na straszne życie nikczemnego Voldemorta. Harry i Dumbledore przygotowują się do bitwy.Pierwsza z dwóch części finałowego rozdziału sagi o Harrym Potterze. Młody czarodziej opuszcza Hogwart, by zniszczyć wciąż istniejące horkruksy.Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, Harry odkrywa trzy magiczne przedmioty, które dają mu moce pozwalające przeciwstawić się imponującym umiejętnościom Voldemorta.Nowy Jork, rok 1926. Odważny i ekscentryczny czarodziej Newt Skamander odkrywa przerażający spisek, który zagraża światu czarodziejów.