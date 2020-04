Polecamy filmowe perwersje na chore czasy

***

Zaczyna się kolejny tydzień, który większość z nas spędzi w domach. Czas ten można spędzić, oglądając filmy. Na dobry początek tygodnia proponujemy Wam obrazy inne, niewygodne, które przetestują Wasze strefy komfortu.Jeśli potrzebujecie więcej filmowych inspiracji, to zachęcamy do zajrzenia. Znajdziecie tam prawie 80 tytułów, które umilą Wam czas spędzony w odosobnieniu.Witamy w świecie gejowskich pikiet. Reżyser Alain Guiraudie zabiera widzów nad jezioro, które zawłaszczyli dla siebie amatorzy męskich ciał i seksu bez zobowiązań.to opowieść o mrocznej stronie pożądania oraz igraniu ze śmiercią. A wszystko to podane bez najmniejszej pruderii z odwagą, która nie wszystkim widzom będzie w smak.Na wiele lat przed pojawieniem się Christiana Greya był inny Grey, który potrafił rozbudzić w kobiecie perwersyjne pragnienia. To Edward Grey – grany przez Jamesa Spadera bohater. Kobietą, która uległa jego mrocznej personie, była na pierwszy rzut oka niepozorna Lee Holloway w cudownej interpretacji Maggie Gyllenhaal zabiera widzów do świata wyuzdanych gier o dominację, w której uległość nie jest wcale oznaką słabości, a może być źródłem niezwykłej satysfakcji, a nawet miłości.Po czym można poznać, że mamy do czynienia z elitarną grupą? Oczywiście po menu, jakim się raczą. Pod tym względem bohaterowienależą do elity elit, o czym przekona się każdy widz już na samym początku, kiedy dość dokładnie zostanie pokazany proces przygotowania posiłku. Brazylijski film to połączenie gore i dramatu psychologicznego, czym udowadnia, że kanibal to też człowiek, który ma swój własny, intymny świat i dla jego obrony jest w stanie zrobić wiele.Ten film zszokuje niejedną osobę. Bohaterka nie zna pojęcia tabu i bez wahania decyduje się na rzeczy, które oglądających będą na przemian doprowadzać do śmiechu i torsji. Ale za tą skandaliczną oprawą kryje się jeden z najbardziej inteligentnych i przejmujących portretów jednostki skrzywdzonej przez świat. To film, który każe widzom nie skupiać się na hedonistyczno-masochistycznych maskach, nie dawać się złapać na haczyk łatwego skandalu, lecz szukać źródeł zachowania, dociekać przyczyn i możliwych sposobów ratunku.Dla kogo? Dla tych, których nie da się łatwo zszokować skandalicznymi pozorami.W swoim filmie z 2013 roku François Ozon postanowił wciągnąć widzów w perwersyjną grę. Skorzystał z kilku schematycznych rozwiązań, by zadrwić z oczekiwań oglądających. Wnic bowiem nie jest tak oczywiste, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. A już szczególnie dotyczy to młodej bohaterki, która nie tylko jest piękna, ale i wyuzdana i z przyjemnością oddaje się mężczyznom za pieniądze. Czytając to, możecie łatwo wyrobić sobie zdanie na jej temat. Ozon pokazuje, że w kinie – jak w życiu – proste są tylko pozory, a prawda jest o wiele bardziej skomplikowana i fascynująca.Oto perwersja w stylu Peter Strickland nakręcił jeden z najbardziej zmysłowych, hipnotyzujących i niezwykłych filmów ostatniej dekady. Za pięknymi zdjęciami i cudowną grą aktorską kryje się sadomasochistyczna gra psychologiczna prowadzona przez dwie bohaterki. A cała historia rozgrywa się w dziwacznym, wyjętym wprost ze snów wariata świecie, w którym bogactwo mierzone jest okazami owadów zebranych w prywatnych kolekcjach, a sama opowieść prowadzona jest zgodnie z kolejnymi etapami rozmnażania turkuciowatych.