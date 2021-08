Najlepsze filmy dekady, cz. VII. Top 10 Marcina Pietrzyka

MARCIN PIETRZYK: 10 NAJLEPSZYCH FILMÓW DEKADY

10 FILM Berlin Alexanderplatz 2020 3 min. 2020 7,5 10 3 281 ocen społeczności 4 888 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Francja

Holandia

Kanada

Niemcy reżyser Burhan Qurbani obsada Welket Bungué

Albrecht Schuch Listę otwiera dzieło, przy którym stawiam znak zapytania. Kiedy bowiem mowa jest o najlepszych filmach dekady, to dla mnie oznacza to, że przeszły one próbę czasu. Nie tylko zachwyciły mnie, kiedy oglądałem je po raz pierwszy, ale też powtarzane po latach wciąż silnie na mnie oddziałują. O " Berlin Alexanderplatz " nie mogę tego napisać. Film widziałem bowiem pod koniec 2020 roku, jest to więc wciąż rzecz niezwykle świeża w mojej pamięci. Ma jednak wszystkie elementy ponadczasowego arcydzieła i jestem spokojny o to, że za pięć, dziesięć lat wciąż będę pod jego wrażeniem. " Berlin Alexanderplatz " podbił moje serce samą swoją formą. Wysmakowane, niezwykle zmysłowe zdjęcia i genialne operowanie dźwiękiem (a nie tylko muzyką) sprawiły, że chłonąłem film wszystkimi porami. Do tego dochodzi przemyślany scenariusz, który świadczy o dojrzałości artystycznej twórców i dobrej świadomości tego, co chcieli widzom przekazać. Pozostając bliskie duchowi literackiego oryginału " Berlin Alexanderplatz " jest jednocześnie dziełem niezależnym. Jako zagorzały czytelnik zdecydowanie preferuję ekranizacje, które są czymś więcej niż tylko przekopiowaniem książki na język obrazów.

5 FILM Świt Ausma 2015 30 min. 2015 6,1 10 192 oceny społeczności 1 097 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Polska

Estonia

Łotwa reżyser Laila Pakalniņa obsada Wiktor Zborowski

Vilis Daudzins Kiedy pierwszy raz oglądałem " Świt ", byłem w wielkim szoku. Nie za sprawą samego filmu, lecz przez fakt, że był on (choć po prawdzie bardzo krótko) dystrybuowany w kinach. Nie jest to bowiem klasycznie rozumiany film fabularny. Więcej wspólnego ma z dziełami audiowizualnymi, tak więc naturalnym dla niego środowiskiem wydaje się być galeria sztuki. Czarno-biały " Świt " jest dziełem hermetycznym. Warto jednak zrobić wysiłek, by stanąć oko w oko z mistrzowską formą. " Świt " okazuje się bowiem dziełem badającym granice przestrzeni w ruchomych obrazach, rzucającym wyzwanie przyzwyczajeniom w postrzeganiu perspektywy. To temu podporządkowana jest praca kamery, montaż, scenografia, a nawet gra aktorska. Film składa się z serii epizodycznych scen, a każda z nich jest małym dziełem sztuki, cudem wymagającym od widza uwagi i zaangażowania, za co odwdzięcza się niezwykłymi doświadczeniami zarówno estetycznymi, jak i intelektualnymi. Przestrzeń jest wykorzystywana w całym swoim zakresie. Perspektywa jest płynna, kamera staje się pełnoprawnym graczem, który nieustannie wchodzi w interakcje, czy to ze scenografią czy też z aktorami. Ci z kolei grają w sposób niezwykle ekspresyjny, często okazując świadomość tego, że są elementami filmowej formy, łamiąc "czwartą ścianę". Ich dialogi są również formą gry z percepcją. Teksty inspirowane są hasłami propagandowymi, osadzone zostają w takich kontekstach, że nabierają nowych znaczeń. " Świt " to fantastyczne doświadczenie i wyjątkowe przeżycie intelektualne i estetyczne.

2 FILM Wypełnić pustkę Lemale et ha'halal 2012 30 min. 2012 7,0 10 6 781 ocen społeczności 9 000 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Izrael reżyser Rama Burshtein obsada Hadas Yaron

Yiftach Klein Jeśli chcielibyście poznać moją definicję piękna, to wystarczy, że obejrzycie " Wypełnić pustkę ". Rzadko zdarza się, by jakiś film aż tak bardzo mnie poruszył. To kino ciche, skromne, delikatne. A jednak nie mogłem przejść obok niego obojętnie. W sposób niezwykle ujmujący opowiada o ludzkich tragediach, smutkach i radościach, a przede wszystkim o uczuciach. Reżyserka odwołuje się przy tym do idei, które w kinie zachodnim zostały odrzucone jako zbyt ckliwe nawet w melodramatach. W " Wypełnić pustkę " przywrócono im coś z dawnej czystości, ich głębsze znaczenie, nie tak gwałtowne, ale za to bardziej totalne, posiadające moc transgresji. Film wywołuje przede wszystkim tęsknotę za światem, który dla większości z nas jest niedostępny, a którego pamięć wciąż tkwi zagrzebana w zbiorowej nieświadomości. Zaś osadzając historię w egzotycznej rzeczywistości ultrakonserwatywnej społeczności chasydów staje się bezcennym darem poznania i zrozumienia zupełnie obcej wizji świata.

1 FILM Rozstanie Jodaeiye Nader az Simin 2011 3 min. 2011 7,6 10 37 960 ocen społeczności 28 596 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Iran reżyser Asghar Farhadi obsada Peyman Moaadi

Leila Hatami Jeśli spojrzycie na całe moje dekadowe zestawienie, to szybko zauważycie, że większość z umieszczonych filmów ma wspólny mianownik. Jest nim człowiek, a dokładniej rezygnacja z prezentowania go jako jednostki o skończonej liczbie jasno zdefiniowanych cech i próba pokazania go w pełnej krasie jego różnorodności. To również podróż w głąb ludzkiego doświadczenia, gdzie nie ma miejsca na słowa, jest tylko odczuwanie skomplikowanych, sprzecznych, całkowicie obezwładniających emocji. Tak samo jest z " Rozstaniem Asghara Farhadiego . Tyle że ten zrobił to po prostu dużo lepiej. Za każdym razem, kiedy sięgam po " Rozstanie ", nie czuję, bym oglądał film. Widzę po prostu życie, widzę człowieka, widzę skomplikowaną, przewrotną naturę świata, w której nie ma miejsca na łatwe osądy. " Rozstanie " po raz pierwszy obejrzałem w 2011 roku i niejako ustawiło ono dla mnie całą dekadę. To do tego filmu porównuję wszystkie inne dzieła. Jest bowiem dla mnie wyznacznikiem mistrzostwa, do którego większość twórców nie może nawet aspirować.

Dla niektórych dekada w kinie zakończyła się przed rokiem. Szanujemy ich zdanie oraz rankingi najlepszych filmów. Dla nas – przywiązanych do nieco bardziej tradycyjnych metod pomiaru – dekada zakończyła się osiem miesięcy temu. Przez cały rok będziemy ją dla Was podsumowywać. Do tej pory na stronach opublikowaliśmy podcast podsumowujący dekadę, który znajdziecie poniżejoraz listy:Choć uwielbiam kino, to jednak druga dekada XXI wieku nie z filmami mi się kojarzy. W mojej pamięci zdecydowanie wyróżnia się inne wydarzenie: renesans "Dungeons & Dragons" związany z premierą 5 edycji gry. Zaraz potem na kanale Geeks & Sundry pojawił się show "Critical Role", w którym grupa aktorów grała na żywo w D&D. Dla mnie była to kwintesencja rozrywki.Minione dziesięć lat będzie mi się też kojarzyć z komputerowymi grami RPG. Drugą dekadę zdefiniowała dla mnie Święta Trójca: " The Elder Scrolls V: Skyrim " (do dziś jest to mój growy odpowiednik), cykl " Dragon Age " (każdego roku powracam do którejś z części) i " Pillars of Eternity " (z tą grą spędziłem w minionym dziesięcioleciu chyba najwięcej czasu). Był to również czas mojej fascynacji rosyjską sztuką kręcenia teledysków. Nie wiecie, o czym piszę? To na zachętę proponuję, byście zobaczyli wideoklip do "LollyBomb" zespołu Little Big (do obejrzenia TUTAJ ) oraz "i_$uss" grupy Ленинград (do obejrzenia TUTAJ ).Czy to oznacza, że w drugiej dekadzie XXI wieku nie było wartych zapamiętania filmów? Zdecydowanie nie! Było ich aż za dużo. Ograniczenie się do zaledwie dziesięciu tytułów okazało się niezwykle trudnym zadaniem. Dlatego też do kolejności na liście nie przywiązujcie za dużej wagi. Jest to bowiem wyraz mojego aktualnego stanu ducha. Jestem pewien, że w przyszłym roku kolejność będzie inna. Część filmów może nawet zniknąć zastąpiona innymi. Powyższa uwaga nie dotyczy miejsca pierwszego. Zajmujący je film jest dla mnie bezapelacyjnym arcydziełem, obrazem wybitnym i nic lepszego w minionej dekadzie nie widziałem.