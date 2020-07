Pozew przeciwko Weinsteinowi kończy się ugodą

Pozew zbiorowy przeciwko Harveyowi Weinsteinowi i The Weinstein Company zakończy się ugodą i utworzeniem funduszu rozliczeniowego w wysokości 18,875 miliona dolarów. To finał nowojorskich postępowań wszczętych w 2017 i 2018 roku, które badały kwestię oskarżeń Weinsteina o molestowanie oraz stworzenie wrogiego środowiska pracy.Letitia James, Prokurator Generalna Nowego Jorku wyraziła na Twitterze zadowolenie z obrotu sprawy:Pozwani wciąż zaprzeczają wszelkim zarzutom, ale strony uznały, że w interesie wszystkich zaangażowanych najlepiej będzie rozwiązanie sprawy. Oskarżyciele będą musieli definitywnie wycofać roszczenia pod adresem zarządu The Weinstein Company.W ramach ugody firmy ubezpieczeniowe wypłacą ponad 47,6 miliona dolarów. Wspomniane 18,8 mln trafi do funduszu. Każdy z powodów będzie musiał złożyć podanie, opisujące szkody, jakich doznał. Pierwszy próg odszkodowań ma zawierać się w przedziale 7 500 - 150 000 dolarów, a drugi: 7 500 - 750 000 dolarów.Ponadto 5,4 mln dolarów utworzy osobny fundusz dla kobiet, które wynegocjowały indywidualne ugody. Wśród nich są m.in. była asystentka Weinsteina Sandeep Rehal i aktorka Paz de la Huerta . Każda z nich otrzyma 500 000 dolarów.Ugoda nie uwzględnia niektórych powódek, wśród których są m.in. Ashley Judd Rose McGowan , Alexandra Canosa, Wedil David i Dominique Huett.Zaproponowana ugoda uwzględnia również 12 mln dolarów dla obrońców z firmy Seyfarth Shaw oraz wynagrodzenie dla indywidualnych prawników kolejnych powodów.To oczywiście nie koniec postępowań prawnych przeciwko Harveyowi Weinsteinowi , Imrana Ansariego.Douglas Wigdor i Kevin Mintzer, prawnicy reprezentujący sześcioro kobiet oskarżających Weinsteina o molestowanie, skrytykowali ugodę., czytamy w ich oświadczeniu.