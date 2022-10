Premiera "W lesie dziś nie zaśnie nikt " i specjalna kolekcja filmowa na Halloween w serwisie FilmBox+

Gdy podczas młodzieżowego obozu w lesie zaczynają znikać jego uczestnicy, staje się jasne, że to nie będą beztroskie wakacje… Już we wtorek, 1 listopada, premierę w serwisie FilmBox+ będzie miał pierwszy polski slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt" z udziałem gwiazd młodego pokolenia. FilmBox+ przygotował ponadto specjalną kolekcję filmów na Halloween, która obejmuje kilka uznanych tytułów kina grozy.

Bohaterami " W lesie dziś nie zaśnie nikt " są uczestnicy letniego obozu dla młodzieży uzależnionej od telefonów i gier komputerowych. Zosia, Julek, Aniela, Bartek i Daniel to typowi przedstawiciele swojej generacji: streamują w internecie, marzą o wielkiej miłości albo właśnie przeżywają swój "pierwszy raz". Niestety – ich wspólny wyjazd okazuje się daleki od młodzieńczej beztroski. Gdy w lesie zaczai się zmutowane zło, młodzież będzie musiała walczyć o własne życie… W lesie dziś nie zaśnie nikt " to jedno z największych filmowych zaskoczeń 2020 roku – ten film udowodnił, że nawet w ubogiej w kino grozy Polsce można zrobić dobry horror, i to od razu slasher. O powodzeniu tytułu wśród widzów najlepiej świadczy fakt, że powstała już druga część filmu. W pierwszej części występuje cała plejada utalentowanych aktorów młodego pokolenia: Julia Wieniawa Sebastian Dela . Na ekranie towarzyszą im tak uznane aktorskie nazwiska, jak Gabriela Muskała Ale to nie wszystkie atrakcje serwisu. Z okazji zbliżającego się Halloween FilmBox+ przygotował specjalną kolekcję filmów grozy. Obejmuje ona m.in. tak uznane przykłady gatunku, jak niezwykły horror " Ciche miejsce Emily Blunt w roli głównej, zabawnie straszna animacja " Rodzina Addamsów " z 2019 roku, klimatyczna " Klątwa Jessabelle " z udziałem Sary Snook , czwarta część kultowej serii " Krzyk ", a nawet… uznany polski " Dom zły Kolekcja Halloweenowa dostępna TUTAJ FilmBox+ to serwis subskrypcyjny ze stale rozwijaną biblioteką świetnych seriali, filmów, programów dokumentalnych i innych treści tematycznych, a także ofertą 16 kanałów telewizyjnych Grupy Kino Polska i SPI International dostępnych w streamingu na żywo. FilmBox+ udostępnia premierowo oryginalne polskie produkcje Grupy Kino Polska takie, jak niezwykły show randkowy Magia Nagości. Polska czy serial To nie ze mną, a także wiele innych tytułów. Serwis FilmBox+ to prawdziwe bogactwo treści: filmy i seriale z udziałem największych gwiazd światowego kina, hity kasowe, tytuły znane i lubiane zarówno nowe, jak i te sprzed lat, perełki kina artystycznego i produkcje nagradzane na festiwalach filmowych oraz duży wybór najlepszych wysokobudżetowych seriali tureckich znanych z kanału Dizi. Z serwisu FilmBox+ można korzystać przez stronę www.filmbox.com , Android TV i inne smart TV, a także aplikacje mobilne Android i iOS na wielu różnych urządzeniach mobilnych.Grupa Kino Polska to jedna z wiodących grup medialnych w Polsce, z sukcesem działająca również na rynkach międzynarodowych. Grupa zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. W portfolio Grupy znajdują się m.in. takie kanały telewizyjne, jak: Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Gametoon i DIZI oraz kanały marki FilmBox.