Premiera nowego filmu Tarantino w Cannes

Film Quentina Tarantino dołączył do konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Cannes.Reżyserowi zależało na tym, by jego nowe dzieło miało światową premierę właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie 25 lat wcześniejzdobyło Złotą Palmę. Do samego końca nie było jednak wiadomo, czy Tarantino wyrobi się z montażem. Jak widać, udało się. Przy okazji dowiedzieliśmy się, żetrwa 165 minut.Bohaterami rozgrywającego się w 1969 roku filmu są aktor Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) oraz jego przyjaciel Cliff Booth ( Brad Pitt ), którzy po latach wracają do Los Angeles. Mężczyźni próbują odnaleźć się w nowej fabryce snów, która bardzo się zmieniła podczas ich nieobecności. Rick zamieszkuje w luksusowej dzielnicy, gdzie jego sąsiadką zostaje między innymi słynna aktorka Sharon Tate ( Margot Robbie ).Organizatorzy festiwalu ogłosili także, że prócz Tarantino do konkursu głównego dołączył inny laureat Złotej Palmy Abdellatif Kechiche z utworemCanneńska impreza rusza 14 maja.