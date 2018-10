Premiera serialu "Znaki" już 10 października

3 2 1



to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich. W miasteczku Sowie Doły ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela (Andrzej Konopka), który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku. Serial to połączenie gatunków, kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego.Znaki wyreżyserowali Jakub Miszczak ) i Marcin Ziębiński ). Za scenariusz odpowiadają Błażej Przygodzki ), Paulina Murawska ), Wojciech Miłoszewski ). Za realizację odpowiada ATM Grupa.Premieraodbędzie się 10 października o godz. 22:00 w AXN.