Prequel "Igrzysk śmierci": Zdjęcia w przyszłym roku

Szef Lionsgate przypomniał światu o widowisku " The Ballad of Songbirds and Snakes ", czyli prequel cyklu " Igrzyska śmierci ". Projekt był już jakiś czas temu zapowiedziany, a teraz dowiedzieliśmy się, że zdjęcia mają ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku.Film bazować będzie na książce Suzanne Collins wydanej w Polsce pod tytułem "Ballada ptaków i węży". Za kamerą stanie Francis Lawrence , reżyser trzech z czterech części dotychczasowego filmowego cyklu. Obsada pozostaje na razie niewiadomą, ale biorąc pod uwagę to, kiedy ruszą zdjęcia, to powinniśmy ją poznać w najbliższych miesiącach.Akcja " The Ballad of Songbirds and Snakes " rozgrywa się w czasie 10. Głodowych Igrzysk. W Kapitolu osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skwapliwie skorzystać z szansy, jaką jest rola mentora, i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród Snowów podupadł i niepewny los Coriolanusa zależy teraz od tego, czy zdoła on pokonać innych mentorów urokiem osobistym i sprytem. Tyle że los nie bardzo mu sprzyja. W udziale przypadła mu dziewczyna z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Losy obojga splotą się ciasno – każda decyzja, którą podejmie Snow, może prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie rozgrywa walkę na śmierć i życie, ale poza areną zaczyna się w nim budzić współczucie... Tylko jak postępować według zasad, gdy pragnie się przetrwać za wszelką cenę?