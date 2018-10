Producent "Fast & Furious" pozywa Universal za "Hobbsa & Shawa"

Dopiero co zaczęły się zdjęcia do filmu, a nad projektem już zbierają się czarne chmury. Wszystko przez konflikt, do jakiego doszło między Nealem H. Moritzem a szefami studia Universal Pictures. Moritz jest producentem związanym zod samego początku cyklu. Miał też figurować jako główny producent w spin-offie. Teraz jednak studio chce, aby jego pozycja była niższa, na co ten nie wyraża zgody i składa pozew. Moritz twierdzi, że był jednym z inicjatorów spin-offu i pracował nad projektem przez długi czas. Wszystko to na podstawie słownej umowy z szefami Universal Pictures. Producent twierdzi też, że zgodnie z tą umową wytwórnia obiecała mu procent od wpływów. Jednak w sierpniu, kiedy projekt był już gotowy do startu, szefowie studia mieli zmienić zdanie. Uznali, że Moritzowi nie należy się wcześniej obiecana pozycja i że obok gaży może otrzymać procent, tylko że nie od wpływów, ale od wypracowanego zysku. A to oznacza dużo mniejszą kwotę na koncie producenta. Moritz domaga się honorowania przez Universal werbalnego kontraktu lub też wypłaty wielomilionowego odszkodowania.Pozew został złożony w środę. Wytwórnia na razie nie skomentowała sprawy.