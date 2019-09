Będzie reboot "Bez twarzy"!

Paramount Pictures w poszukiwaniu kolejnego hitu kinowego postanowiło pogrzebać w swojej bogatej bibliotece. Efektem jest ogłoszenie planu realizacji widowiska akcji. Będzie to reboot Johna Woo z 1997 roku, w którym główne role zagrali John Travolta Scenariusz przygotuje Oren Uziel , który dla Paramountu przygotował już fabułę widowiska inspirowanego grą wideo -. Producentem całości został Neal H. Moritz znany przede wszystkim z seriiBohaterem oryginału był agent FBI Sean Archer obsesyjnie tropiącego niebezpiecznego terrorystę Castora Troya, który kilka lat wcześniej zabił jego synka. Gdy wreszcie dochodzi do konfrontacji, w wyniku strzelaniny ranny Troy zapada w śpiączkę. Okazuje się jednak, że wcześniej zdążył podłożyć w Los Angeles bombę biologiczną, a miejsce jej ukrycia zna tylko jego brat, przebywający w więzieniu Pollux Troy. Aby ocalić mieszkańców miasta, Archer decyduje się na niebezpieczną tajną misję: pozwala sobie przeszczepić twarz Castora i daje się zamknąć w więzieniu razem z Polluxem. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki, zmusza chirurgów do przeszczepienia mu twarzy agenta, po czym zabija wszystkich, którzy wiedzieli o zamianie...