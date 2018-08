QUIZ: Sentymentalna podróż do czasów PRL-u

Z okazji premiery serialurazem z Showmax zapraszamy do udziału w zabawie. Daj się zabrać w sentymentalną podróż do czasów PRL-u i sprawdź swoją wiedzę w specjalnym quizie . Wystarczy kliknąć TUTAJ Rok 1984. Małe, zapomniane miasto gdzieś na południowym zachodzie Polski. Lokalni mieszkańcy, nawiedzani przez demony przeszłości, grzęzną w paraliżującym ich życie systemie. Szara rzeczywistość Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przypomina tu bagno - im więcej nieprzemyślanych ruchów wykonujesz, tym głębiej możesz się zapaść. Aż wreszcie znikasz. To właśnie tutaj, w cichym miasteczku, dochodzi do brutalnego morderstwa prostytutki i prominentnego działacza partyjnego, które zaskakująco zbiega się w czasie z samobójstwem pary nastolatków. Dwójka dziennikarzy Kuriera Wieczornego - Witold Wanycz i Piotr Zarzycki - rozpoczyna własne śledztwo w tej sprawie. Dla Wanycza oznacza to konieczność rozliczenia się z przeszłością. Z kolei Zarzycki, który w miasteczku jest nowy, zaczyna poznawać okolicę i mieszkańców od ich najciemniejszej strony. Czy dociekliwym dziennikarzom uda się dotrzeć do prawdy? Jaką cenę przyjdzie im zapłacić?Premierowy odcinek serialu, w reżyserii Jana Holoubka , już wW serialuwystępuje plejada polskich gwiazd. Ponownie, ale tym razem na małym ekranie, zobaczymy doskonały aktorski duet - Andrzej Seweryn Dawid Ogrodnik . Obok nich zagrają takie nazwiska jak: Zofia Wichłacz Wojciech Machnicki oraz Piotr Fronczewski . Reżyserem i współautorem scenariusza, napisanego razem z Kasprem Bajonem , jest Jan Holoubek , operatorem zaś - Bartek Kaczmarek