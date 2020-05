Reżyser "Bright" ekranizuje "Sześć lat później" Harlana Cobena

Niedawno informowaliśmy o tym, że reżyser " Bright David Ayer nie stanie za kamerą "Bright 2". W tej roli zastąpi go Louis Leterrier . Teraz wiemy już dlaczego. Otóż Ayer przygotuje dla platformy Netflix inny film - "Six Years".Będzie to ekranizacja powieści Harlana Cobena wydanej w Polsce pod tytułem "Sześć lat później". Ayer będzie nie tylko reżyserem obrazu, ale również jego scenarzystą i jednym z producentów. Wcześniej nad tekstem do filmu pracował Arash Amel (" Prywatna wojna ").Bohaterem książki "Sześć lat później" jest uniwersytecki profesor Jake Sanders. Sześć lat temu jego żona, którą wciąż kocha, wyszła za innego mężczyznę. Teraz okazuje się, że rywal o serce kobiety zmarł. Jake wybiera się na pogrzeb, by porozmawiać z Natalie, swoją byłą żoną w nadziei, że być może będzie szansa na odzyskanie jej miłości. Na miejscu jednak okazuje się, że żoną zmarłego i to od ponad dekady jest inna kobieta. O Natalie nikt nie słyszał. Jake zaczyna drążyć temat i z każdą chwilą jest coraz bardziej zagubiony. Okazuje się, że wspólni znajomi jego i Natalie albo nie istnieją albo też nie pamiętają Jake'a. Mężczyzna postanawia odkryć prawdę. Wkrótce okaże się, że poszukiwania Natalie mogą kosztować go życie...Przed dwoma miesiącami portal Discussing Film sugerował, że główną rolę w filmie "Six Years" może zagrać Channing Tatum . Jego nazwisko nie pojawia się na razie w informacji publikowanej przez portal Deadline."Six Year" powstaje w ramach umowy podpisanej z Harlanem Cobenem przez platformę Netflix. Na jej mocy aż 14 powieści pisarza zostanie zekranizowany w formie filmów i seriali. Jednym z tych projektów jest polski serial kryminalny " W głębi lasu ".