Reżyser "Rango" i "Jeźdźca znikąd" powraca! Sam Rockwell w obsadzie

Pechowa dekada Gore'a Verbinskiego,

Tajemniczy projekt Verbinskiego

Zwiastun filmu "Lekarstwo na życie"

Ostatnim filmowym projektem Gore'a Verbinskiego pozostaje. Film, który nie miał dobrej passy w kinach, miał swoją premierę w 2016 roku.Siedmioletnia przerwa nie była jednak świadomym wyborem reżysera. Wymusiły go raczej decyzje (lub też ich brak) wielkich wytwórni.Przez długi czas Verbinski był związany z komiksowym widowiskiem. Projekt miał gwiazdę i kilka wersji scenariusza. Mimo to 20th Century Fox nigdy nie zdecydowało się na wydanie zgody o produkcji. A kiedy wytwórnię kupił Disney, projekt został ostatecznie wrzucony do kosza. Verbinski planował również nakręcić nową animację. Projekt nosi tytułi miał być produkcją platformy Netflix. Ta jednak zrezygnowała z niego w ubiegłym roku. Reżyser może szukać dla filmu nowego domu, ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji, że tak się stało.Portal Discussing Film nie wie, w jakim filmie ma wystąpić Sam Rockwell . Do wyboru jest kilka tytułów.Być może reżyser znalazł nowy dom dla. Jest to opowieść o kotach z kosmosu. Verbinski w 2021 roku ujawnił, że pracuje też nad drugą animacją. Ta z kolei ma być musicalem.W 2022 roku pojawiły się z kolei doniesienia o tym, że dla Paramountu zrealizujeo mężczyźnie, który budzi się wewnątrz kosmicznego skafandra dryfującego w przestrzeni kosmicznej. Jego jedynym towarzyszem jest sztuczna inteligencja, która pozostanie z nim do czasu zużycia całego tlenu i śmierci mężczyzny. Verbinski w jednym z wywiadów twierdził również, że szykuje, czyli ekranizację słynnego opowiadania George'a R.R. Martina "Piaseczniki". Jest to historia Simona Kressa, kolekcjonera rzadkich i niezwykłych stworzeń. Pewnego dnia w jego ręce trafia terrarium z czterema koloniami zwierząt przypominających mrówki lub termity. Każdą z kolonii rządzi nieruchoma królowa. Wokół niej zbudowany został z piasku zamek. Zwierzęta najwyraźniej obdarzone są inteligencją i wkrótce zaczynają czcić Simona jako ich boga, co ten bezwzględnie wykorzystuje ku swojej uciesze.