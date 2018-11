Reżyser "Tego" wybierze się w podróż w czasie

Getty Images © Lalo Yasky



Reżyser Andy Muschietti ) wybrał już kolejny projekt - będzie to adaptacja nieśmiertelnegoH.G. Wellsa.Bohaterem książki jest bezimienny podróżnik w czasie, który używa wehikułu, by zajrzeć w przyszłość ludzkiej rasy. Okazuje się jednak, że nie jest ona zbyt różowa - ludzkość podzieliła się na dwie wrogie frakcje - zinfantylizowaną elitę społeczną Eloi oraz troglodycich i brutalnych Morloków.Produkcją zajmie się należące do Leonardo DiCaprio studio Appian Way, a także Paramount Pictures i Warner Bros. Muschietti będzie reżyserem, a Barbara Muschietti - współscenarzystką i współproducentką całości.Książka doczekała się kilku filmowych ekranizacji - ostatnia z nich powstała w 2002 roku, w roli głównej wystąpił Guy Pearce