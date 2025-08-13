To nie koniec! "Zniknięcia" dostaną prequel. Wiemy o kim

UWAGA PONIŻSZY NEWS ZAWIERA SPOILERY FILMU "ZNIKNIĘCIA"
Ta wiadomość chyba nikogo nie zaskoczy. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, Warner Bros. chce, by Zach Cregger nakręcił prequel horroru "Zniknięcia".
Wrócimy do świata z filmu "Zniknięcia"? "Zniknięcia"
to historia wydarzeń w małym miasteczku. Pewnej nocy 17 dzieci – wszystkie chodzące do jednej klasy w lokalnej podstawówce – wybiega z domów w środku nocy i znika bez śladu. Rozpoczyna się gorączkowe śledztwo, które szybko przeradza się w walkę z nieznanym. Co stoi za tajemniczymi zniknięciami? Kto – lub co – porywa dzieci, nie zostawiając żadnych tropów?
Film okazał się olbrzymim hitem dla studia Warner. Obraz już teraz ma na swoim koncie ponad 80 milionów dolarów
, z czego ze Stanów Zjednoczonych pochodzi prawie 50 milionów. Nic więc dziwnego, że studio chce, by powstał kolejny film.
Byłby to prequel, w którym poznalibyśmy historię tajemniczej ciotki Glady
s. Ci, którzy widzieli film, wiedzą, że to właśnie ona stoi za wszystkimi koszmarami, które mają miejsce w miasteczku. Jednak widzowie tak naprawdę niewiele się o niej dowiedzieli.
Początkowo reżyser miał inny plan. W scenariuszu był uwzględniony rozdział poświęcony Gladys, z którego dowiedzielibyśmy więcej o tym, kim jest i jak stała się tym, kim widzimy ją w filmie. Ostatecznie Cregger
usunął go, bo historia zrobiła się za długa. Teraz będzie miał okazję poświęcić jej cały film.
Jednak prequel "Zniknięć"
nie powstanie zbyt szybko. Jesienią Zach Cregger
wejdzie na plan swojego najważniejszego filmu (a w każdym razie najlepiej płatnego – dostanie za niego 20 milionów dolarów), czyli "Resident Evil
". Ma też już kilka innych gotowych scenariuszy, którymi chciałby zainteresować wytwórnie.
