Horroru ciąg dalszy. "Zniknięcia" dostaną prequel – potwierdza reżyser

"Zniknięcia" otrzymają swój kinowy prequel! Doniesienia z zeszłego miesiąca właśnie potwierdza reżyser filmu, Zach Cregger. Wiemy już, że nadchodząca produkcja skupi się na przeszłości ciotki Gladys, granej w filmie przez Amy Madigan.
Prequel filmu "Zniknięcia" – co wiemy?
Przed premierą "Zniknięć
" w serwisach VOD reżyser filmu Zach Cregger
został zapytany o krążące od jakiegoś czasu plotki dotyczące planów realizacji prequela. Ku zdziwieniu wielu, reżyser bardzo otwarcie odniósł się do niepotwierdzonych dotąd informacji. To prawda, rozmawiam o tym z Warner Bros. Mamy już historię, jestem naprawdę podekscytowany. To się dzieje
– powiedział reżyser.
W dalszej części rozmowy Cregger
przyznał, że plany realizacji prequela kiełkowały w jego głowie jeszcze przed premierą "Zniknięć
". Wcześniej opowiadał, że pierwotnie w scenariuszu filmu był uwzględniony rozdział poświęcony ciotce Gladys, z którego dowiedzielibyśmy więcej o tym, kim jest i jak stała się tym, kim widzimy ją w filmie. Ostatecznie Cregger
usunął go, bo historia zrobiła się za długa.
Teraz będzie miał okazję poświęcić jej cały film. Grana przez Madigan
Gladys jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci horrorowych ostatnich lat, a niektórzy obserwatorzy wieszczą jej nawet Oscarową
nominację za rolę. Teraz, jeśli wszystko się uda, aktorka będzie miała sposobność powrócić do swojej bohaterki i tchnąć w nią nowy pierwiastek, tym razem jako postać pierwszego planu.
"Zniknięcia" – o czym opowiada?
"Zniknięcia
" to historia wydarzeń w małym miasteczku. Pewnej nocy 17 dzieci – wszystkie chodzące do jednej klasy w lokalnej podstawówce – wybiega z domów w środku nocy i znika bez śladu. Rozpoczyna się gorączkowe śledztwo, które szybko przeradza się w walkę z nieznanym. Co stoi za tajemniczymi zniknięciami? Kto – lub co – porywa dzieci, nie zostawiając żadnych tropów?
Film okazał się olbrzymim hitem dla studia Warner. Obraz już teraz ma na swoim koncie ponad 80 milionów dolarów, z czego ze Stanów Zjednoczonych pochodzi prawie 50 milionów. Nic więc dziwnego, że tak prędko podjęto decyzję o stworzeniu filmu w osadzonego w tym świecie.
