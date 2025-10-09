Rob Lowe z nową telewizyjną rolą. Zagra w "The Detail" o agentach Secret Service

NBC pracuje nad serialem "The Detail", który opowie o agentach Secret Service z otoczenia prezydenta USA. Główną rolę ma zagrać Rob Lowe.
Jeśli serial zostanie zamówiony, dla aktora będzie to kolejny telewizyjny projekt po udziale w "9-1-1: Teksas
", zakończonym po pięciu sezonach w lutym tego roku. Lowe ma już na koncie współpracę z NBC – występował w "Parks and Recreation
" i "Prezydenckim pokerze
" tej stacji.
Getty Images © Savion Washington
O czym opowie "The Detail"? "The Detail"
ma skupić się na elitarnych agentach Secret Service odpowiedzialnych za ochronę prezydenta USA. Bohaterowie będą musieli nie tylko bronić przywódcy i kraju przed kolejnymi zagrożeniami, lecz także zmagać się z osobistymi dylematami i życiem poza służbą.
Za scenariusz i produkcję wykonawczą odpowiada Jennifer Yee McDevitt
("Wyprawa na księżyc
"). Lowe
także będzie pełnić rolę producenta.
Aktor ma pojawić się także w sitcomie ABC pt. "The Ram", gdzie wcieli się w gospodarza programu o sporcie, który zakochuje się w nowej producentce. Wystąpi też w filmie "The Third Parent
" z Crispinem Gloverem
. Aktualnie Lowe
prowadzi teleturniej "The Floor" i własny podcast "Literally! With Rob Lowe".
