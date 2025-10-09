Newsy Seriale Rob Lowe z nową telewizyjną rolą. Zagra w "The Detail" o agentach Secret Service
Seriale

Rob Lowe z nową telewizyjną rolą. Zagra w "The Detail" o agentach Secret Service

Variety / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Scott Dudelson
NBC pracuje nad serialem "The Detail", który opowie o agentach Secret Service z otoczenia prezydenta USA. Główną rolę ma zagrać Rob Lowe.

Jeśli serial zostanie zamówiony, dla aktora będzie to kolejny telewizyjny projekt po udziale w "9-1-1: Teksas", zakończonym po pięciu sezonach w lutym tego roku. Lowe ma już na koncie współpracę z NBC – występował w "Parks and Recreation" i "Prezydenckim pokerze" tej stacji. 

lowe-2.jpg Getty Images © Savion Washington


O czym opowie "The Detail"?



"The Detail" ma skupić się na elitarnych agentach Secret Service odpowiedzialnych za ochronę prezydenta USA. Bohaterowie będą musieli nie tylko bronić przywódcy i kraju przed kolejnymi zagrożeniami, lecz także zmagać się z osobistymi dylematami i życiem poza służbą. 

Za scenariusz i produkcję wykonawczą odpowiada Jennifer Yee McDevitt ("Wyprawa na księżyc"). Lowe także będzie pełnić rolę producenta. 

Aktor ma pojawić się także w sitcomie ABC pt. "The Ram", gdzie wcieli się w gospodarza programu o sporcie, który zakochuje się w nowej producentce. Wystąpi też w filmie "The Third Parent" z Crispinem Gloverem. Aktualnie Lowe prowadzi teleturniej "The Floor" i własny podcast "Literally! With Rob Lowe".

