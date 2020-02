Roberts, Penn, Hammer, Edgerton w serialu o skandalu Watergate

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis



Twórca Sam Esmail szykuje nowy serial. Projekt nosi tytułi może się pochwalić naprawdę imponującą obsadą. Wystąpią w nim bowiem: Julia Roberts Fabułinspirowana będzie podcastem, w którym odkrywana zapomniane fakty i przybliżano sylwetki mniej znanych "bohaterów" afery Watergate. Podcast jest też punktem wyjścia serialu dokumentalnego, którego realizację zleciła stacja Epix. Żadna telewizja ani platforma nie jest na razie związana z Julia Roberts wcieli się w postać Marthy Mitchell, żony Prokuratora Generalnego Johna Mitchella. Pochodziła z jednej z najznamienitszych rodzin Arkansas i miała o sobie wielkie mniemanie. Niespodziewanie stała się jedną z pierwszych osób, które publicznie zaczęły mówić o możliwych powiązaniach Nixona z aferą Watergate, co wywołało wstrząsy w Biały Domu i w jej życiu osobistym. Sean Penn zagra Johna Mitchella, Prokuratora Generalnego i jednego z najwierniejszych przyjaciół prezydenta Nixona. Ma burzliwy charakter i niewyparzony język, jednak pozostaje beznadziejnie i po uszy zakochany w swojej żonie. To sprawi, że będzie rozdarty między lojalnością wobec ukochanej a wiernością prezydentowi. Armie Hammer zagra Johna Dean młodego karierowicza, któremu marzy się ważna posada w Białym Domu. Niestety jego ambicje napotykają na opór jego moralności. Dean nie czuje się dobrze kłamiąc, by chronić prezydenta. Joel Edgerton zagra G. Gordona Liddy'ego, weterana wojny koreańskiej i byłego agenta FBI. Na polecenie Nixona będzie przewodził specjalnej grupie mającej powstrzymać przecieki do mediów szkodliwych dla prezydenta informacji. Jest właściwą osobą na właściwym miejscu jako ucieleśnienie makiawelicznej bezwzględności.