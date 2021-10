Rodzina Brandona Lee odnosi się do wypadku na planie "Rust"

Wczoraj świat obiegła informacja o tragicznym wypadku na planie westernu "Rust". W trakcie zdjęć aktor Alec Baldwin postrzelił dwie osoby. Operatorka Halyna Hutchins nie żyje. Reżyser Joel Souza jest ranny. Wydarzenie to sprowokowało dyskusję o wprowadzeniu zakazu używania ostrej amunicji w produkcjach filmowych.Głos w sprawie zabrała rodzina Brandona Lee , który w 1993 roku zmarł w podobnych okolicznościach podczas zdjęć do filmu " Kruk ". Shannon Lee , siostra aktora, przyznała, że ona i jej bliscy ponownie muszą zmierzyć się z bólem, jaki towarzyszył im po jego śmierci. W rozmowie z magazynem "The Hollywood Reporter" odniosła się też do regulacji dotyczących używania ostrej amunicji na planach filmowych.– powiedziała –Rodzina Lee całym sercem poparłaby inicjatywę mającą na celu zakaz używania prawdziwej broni w produkcjach filmowych. Jednocześnie Shannon Lee podkreśliła, jak ważne jest przestrzegania protokołów bezpieczeństwa podczas kręcenia zdjęć z bronią palną.– przyznała.Wypadek na planie "Rust" sprawił, że fani Brandona Lee także zabrali głos. W mediach społecznościowych wspominają zmarłego aktora, pisząc, jak wiele dla nich znaczył. Dla Shannon Lee jest to zarazem trudne i piękne doświadczenie.– powiedziała.