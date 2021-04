10 filmowych mitów, w które (nie) uwierzyliśmy

Niejedna ekipa filmowa musiała zmagać się na planie z przeróżnymi dziwnymi wydarzeniami. Kiedy jednak zdarzeń jest cała masa, a tematem filmu Antychryst, to łatwo przychodzi dopatrzeć się działania sił nieczystych. A wokół obsady i ekipy " Omenu " działo się naprawdę wiele złego. Na dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć zginął syn Gregory'ego Pecka . Sam aktor cudem uniknął śmierci, kiedy w ostatniej chwili zrezygnował z lotu samolotem, który się rozbił. Kiedy Peck leciał do Wielkiej Brytanii na plan filmu, w jego samolot uderzył piorun. Dwa dni później do Anglii leciał jeden z producentów. W jego samolot również uderzył piorun. W innego producenta piorun prawie uderzył, kiedy ten przebywał w Rzymie. Kaskader zastępujący Pecka w scenie ataku rottweilerów został przez psy naprawdę zaatakowany. Zwierzęta dostały szału i nie reagowały na komendy. Trener zwierząt odpowiedzialny za pawiany zginął, kiedy tygrys schwytał go za głowę i zagryzł. Specjalista od efektów, który pracował przy scenie z odcięciem głowy, miał wypadek samochodowy. Zginęła w nim jego pasażerka – właśnie tracąc głowę. Wypadek miał rzekomo miejsce przy znaku informującym, że do miasta Ommen pozostało 66,6 km. Producent Mace Neufeld z kolei cudem uniknął śmierci w wybuchu restauracji, do której wybierał się na obiad. Co udało mu się i drugi raz, kiedy to jego hotel Londynie eksplodował tuż po tym, jak opuścił go razem z żoną. Wszystkie te przypadki sprawiły, że zrodziła się legenda o tym, jak to diabeł chciał powstrzymać ekipę przed nakręceniem filmu.