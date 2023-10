Występ w "Bridgertonach" odbił się na jej zdrowiu psychicznym

"Przeszłam załamanie psychotyczne. Nikt w Netfliksie się nie przejął"

Zwiastun 1. sezonu serialu "Bridgertonowie"

to ekranizacja cyklu romansów fantasy rozgrywających się w alternatywnej wersji Wielkiej Brytanii. Ruby Barker w pierwszym sezonie grała jedną z głównych postaci -. Była to jej pierwsza duża rola aktorska.Marina to młoda kobieta, która zostaje wysłała do kuzynostwa, rodziny Featheringtonów, ponieważ jest bohaterką skandalu obyczajowego. Choć nie ma męża, jest już w ciąży. Featheringtonowie ukrywają jej stan i desperacko szukają dla niej odpowiedniego kandydata na męża. Kiedy nic z tych planów nie wychodzi, Marina próbuje wywołać poronienie. Ruby Barker ujawniła, że pierwszy z dwóchrozpoczął się tydzień po zakończeniu zdjęć do pierwszego sezonu. Było z nią tak źle, że. Spędziła tam prawie rok. W tym czasie nikt z Netfliksa ani z Shondaland (studia odpowiedzialnego za produkcję " Bridgertonów ") nawet nie próbował się z nią skontaktować i zapytać się, czy wszystko z nią jest w porządku.Kiedy wyszła ze szpitala, właśnie zbliżała się premiera. Rozpoczęła się promocja serialu. I wciąż zawodowo niedoświadczona Barker była pozostawiona sama, nie mogła liczyć na wsparcie platformy i producentów. Zmuszała się do udawania, że wszystko jest ok, choć czuła się tak, jakby miała broń przystawioną do głowy i w każdej chwil mógł paść strzał.