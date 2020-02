SZOK! Steven Spielberg zrezygnował z "Indiany Jonesa 5"

Mamy niespodziewany zwrot akcji w niekończącej się historii przygotowań do realizacji piątej części. Jak niedawno informowaliśmy, za kilka miesięcy mają się w końcu rozpocząć zdjęcia do długo odwlekanego widowiska. A tymczasem teraz dowiedzieliśmy się, że film nie ma reżysera!Jak podaje portal Variety, Steven Spielberg postanowił, że nie nakręci. Podobno sam podjął taką decyzję, wierząc, że przedstawiciel nowego pokolenia reżyserów zapewni cyklowi świeże spojrzenie. Ma to być podobny ruch do tego, który Spielberg wykonał, kiedy oddał w ręce Colina Trevorrowa dinozaury z, czego efektem byłDisney ma już podobno nowego kandydata na reżysera. To James Mangold , autor. Kontrakt nie został jednak jeszcze podpisany. Na razie trwają rozmowy.Nie wiemy na razie, czy zmiana na stanowisku reżysera spowoduje kolejne przesunięcie premiery, która póki co planowana jest na lipiec 2021 roku. Mangold jest bowiem dość zapracowanym człowiekiem. Dla należących do Disneya wytwórni Searchlight Pictures i 20th Century Studios przygotowuje aż dwa filmy: biografię Boba Dylana Timothée Chalametem w roli głównej oraz Mattem Damonem . Po sieci krążą również plotki, że Mangold wyreżyseruje przynajmniej jeden odcinek drugiego sezonuGwiazdanie uległa zmianie. Tytułowego bohatera ma wciąż zagrać Harrison Ford . Autorem scenariusza jest Jonathan Kasdan , który zastąpił przed paroma laty Davida Koeppa