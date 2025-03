Nie dał rady Ridley Scott. Teraz oni szykują film na podstawie gry "Monopoly"

Z "D&D" do "Monopolu" – wiemy, kto przygotuje fabułę filmu

Lionsgate zapowiedział "Monopoly" w ubiegłym roku, kiedy od koncernu zabawkowego Hasbro przejęło studio Entertainment One.Teraz wiemy już, komu wytwórnia powierzyła prace nad scenariuszem. To. Panowie niedawno przenieśli do kin kultową grę D&D, jednak widowiskonie osiągnęło oczekiwanych wyników finansowych, więc szanse na rozwijanie tamtego uniwersum spadły do zera. Aktualnie Hasbro stawia na serial telewizyjny.Historia prób przeniesienia gryliczy sobie wiele lat. Na różnych etapach w projekt zaangażowani byli m.in. Ridley Scott , który planował przekształcić grę w futurystyczną opowieść przypominającą " Łowcę androidów ".to klasyczna gra planszowa polegająca na handlu nieruchomościami. Wymyślona w Stanach Zjednoczonych w czasie Wielkiego Kryzysu przez Charlesa B.Darrowa, daje graczom szansę obracania wielkimi pieniędzmi i szybkiego wzbogacenia się, na podstawie The Landlord's Game. Rozpoczynając od pola START należy okrążać planszę, kupując i sprzedając nieruchomości, budując domy i hotele. Za wejście na swoje nieruchomości pobiera się od innych graczy czynsz. Sukces zależy od trafnych spekulacji, udanych inwestycji i mądrze przeprowadzonych transakcji.