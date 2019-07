"Dungeons & Dragons" od scenarzystów "Spider-Mana: Homecoming"

Wszystko wskazuje na to, że Paramount Pictures znalazło reżyserów widowiska. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są z Jonathanem Goldsteinem Johnem Francisem Daleyem , scenarzystamii reżyseramiPrzypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku za sterami projektu stał Chris McKay . Ostatecznie jednak wybrał, w którym główną rolę ma zagrać Chris Pratt . Co ciekawe aktor ten swego czasu wymieniany był jako kandydat do zagrania jednej z głównych ról wto gra RPG licząca już 45 lat. Na początku lat 80. cieszyła się niezwykłą popularnością i wywołała niepokój w konserwatywnych środowiskach amerykańskich stając się (obok muzyki heavy-metalowej) przyczyną tzw. satanistyczne paniki, jaka ogarnęła Stany Zjednoczone. W 2014 roku debiutowała piąta edycja, która sprawiła, że gra cieszy się obecnie największą w swojej historii popularnością. Dowodem na to może być chociażby serial animowany. Projekt powstanie na bazie niezwykle popularnego cyklu. Na jego realizację na Kickstarterze zebrano prawie 11,4 mln dolarów, co jest piątą największą sumą zebraną na tym portalu.Szczegóły fabułynie są na razie znane.