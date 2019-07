Kinowy "Flash" od zera! Za kamerą reżyser "To"

Flash może i jest najszybszym człowiekiem na świecie, ale film o jego solowych przygodach szybko nie powstanie. Właśnie jesteśmy świadkami kolejnego dramatycznego zwrotu akcji w planach realizacji widowiska. Ezra Miller dopiął swego. John Francis Daley Jonathan Goldstein nie są już reżyserami. Ich scenariusz zaś trafił do kosza. Aktor, któremu nie podobała się wizja pary reżyserskiej, groził nawet odejściem. Teraz okazuje się, że pozostanie gwiazdą widowiska. Jednak przygotowany przez niego konkurencyjny scenariusz również trafił do kosza.zajmie się jednak zupełnie nowa ekipa, choć sprawdzona już przez Warner Bros. Nowy scenariusz przygotuje Christina Hodson , dla której będzie to powrót do świata komiksów DC Comics. Jest bowiem autorką fabuły planowanego na luty przyszłego roku widowiskaZ kolei nowym reżyserem został Andy Muschietti , czyli osoba odpowiedzialna za jeden z największych kasowych przebojów Warner Bros. ostatnich lat, horror, którego druga część trafi do kin w tym roku. Będzie też jednym z producentów całości, razem ze swoją siostrą Barbarą Muschietti oraz Michaelem Disco ).Kontrakty nie zostały jeszcze podpisane. Póki co trwają negocjacje. Wszystko może się więc jeszcze raz zmienić.Warner Bros. planuje widowisko o przygodach Flasha od ponad dekady, na długo przed tym zanim pojawiła się (i rozpadła) koncepcja DC Extended Universe.