Scenarzysta "Daredevila" wierzy w czwarty sezon

W ostatnim czasie w sieci dużo mówiło się o problemach Netfliksa z serialami Marvela. Wodą na młyn spekulacji były informacje o tym, że platforma skasowała. Wiele osób nie byłoby zaskoczonych, gdyby podobny los spotkał też pozostałe tytuły, w tym. Jedna osoba jednak wierzy, że czwarty sezon powstanie. Jest nią scenarzysta Erik Oleson Ostatnio pochwalił się on na Twitterze, że ma już opracowany pomysł na fabułę kolejnej odsłony. Co więcej, przedstawił ją już szefom Netfliksa. Los serialu jest więc w ich rękach. Na razie żadna decyzja nie została podjęta.Netflix nie ujawnia danych dotyczących oglądalności swoich programów. Fani więc próbują się domyślić ich popularności pośrednio, między innymi poprzez analizę wspomnień w mediach społecznościowych. A te nie napawają optymizmem. Pierwszy sezon "Daredevila" wygenerował 275 tysięcy postów. Sezon drugi - 200 tysięcy. Najnowsza odsłona przygód Daredevila była w mediach społecznościowych póki co wspomniana zaledwie 75 tysięcy razy.