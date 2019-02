Scenarzysta "Ultimatum Bourne'a" poprawia tekst "Bonda 25"

3 2 1



W marcu mają ruszyć zdjęcia do 25. części przygód Jamesa Bonda. Możliwe jednak, że tak się nie stanie. Jeśli bowiem wierzyć doniesieniom portalu The Playlist, Barbara Broccoli nie jest zadowolona z obecnego scenariusza i nakazała jego poprawienie. Zadania tego podjął się Scott Z. Burns ).Przypomnijmy, że pierwotnie do przygotowania fabuły zostali zatrudnieni Neal Purvis Robert Wade , którzy z cyklem są związani od 20 lat, od czasu filmu. Potem ich tekst został odstawiony, ponieważ własną wizjęzaprezentował Danny Boyle i to jemu powierzono realizację widowiska. Boyle jednak wkrótce potem zrezygnował z projektu i producenci powrócili do tekstu Purvisa Rewelacje The Playlist wyjaśniają, dlaczegotrafi do kin później. Przypomnijmy, że wczoraj dowiedzieliśmy się, że premiera filmu została przesunięta z lutego na kwiecień 2020 roku.W roli głównej ponownie zobaczymy Daniela Craiga . W obsadzie są też inne osoby znane z poprzednich części: Léa Seydoux