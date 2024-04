Twórca "Awatara" Netfliksa opuszcza serial. Nowi showrunnerzy wybrani

Albert Kim woli Disney+ od Netfliksa

Serial produkowany przez platformę Netflix to aktorska wersja anime z 2005 roku " Awatar: Legenda Aanga ". Akcja rozgrywa się w świecie podzielonym na cztery królestwa odpowiadające czterem żywiołom: Wody, Ziemi, Ognia i Powietrza. W każdym z tych narodów żyją ludzie, którzy mają moc kontrolowania danego żywiołu poprzez telekinezę. Tytułowy chłopiec, Awatar, jako jedyny na świcie umie manipulować wszystkim czterema żywiołami.Serial, który stworzył i prowadził w pierwszym sezonie Albert Kim , z miejsca stał się hitem platformy Netflix. W ciągu kilku pierwszych dni po premierze obejrzało go ponad 40 milionów widzów. Dlatego też platforma zdecydowała, że powstaną jeszcze dwa sezony serialu. Jednak to nie Kim będzie za nie odpowiadać.Jak donosi portal Variety, Albert Kim chciał zająć się innymi projektami. Ma przygotować nowy show dla Disneya. Będzie też pracował przy drugim sezonie serialu Disney+ " Percy Jackson i bogowie olimpijscy ".Oceniamy serial "Awatar: Ostatni władca wiatru". Zobacz "Serial Killers"