Kto z obsadyjeździ najszybciej na rowerze? Jaka scena była najtrudniejsza do nakręcenia? Lody czy gofry? Co słyszeliście do tej pory o Polsce?Na pytania fanów odpowiadają Finn Wolfhard Caleb McLaughlin , czyli serialowi Mike i Lucas zeObejrzyjcie wideo i poznajcie ich bliżej.