Sobota na Millennium Docs Against Gravity

"Jestem Greta", "Gang z Ulicy Sezamkowej" i impreza BalkanBeats comes to Millennium Docs. Zapraszamy na najciekawsze filmy i wydarzenia drugiego dnia festiwalu.

SOBOTA, 4 WRZEŚNIA

OKI DOKI: "Yaren i słońce" ("Yaren and the Sun"), reż. Renate Raman, Joren Slaets +

"Złość" ("Angry") reż. Frederike Migom. Elektronik, Duża sala, 10:30

Film i debata: "Jestem Greta", reż. Nathan Grossman. Kinoteka, sala 1, 18:00

Wydarzenie: BalkanBeats comes to Millennium Docs // DJ set by Robert Soko, Kulturalna, 22:00

"Yaren i słońce"Kilka lat temu 10-letnia Yaren straciła mamę. Trudno jest sobie z tym poradzić. Tego lata wyjeżdża na obóz, gdzie są też inne dzieci, które straciły kogoś bliskiego i są smutne tak jak ona."Złość"Poznajcie dzieci, które opowiedzą, jak to jest czuć tak silną złość, że nie da się nad nią zapanować. Z powodu problemów z emocjami dzieci na razie nie mogą chodzić do szkoły ani mieszkać w domu, ale przebywają w szpitalu, gdzie mogą lepiej zrozumieć siebie i poznać techniki radzenia sobie z gniewem.Po filmach spotkanie z edukatorką.Więcej o filmach i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/moviesPackage/Angry-%252B-Yaren-and-the W sierpniu 2018 roku 15-letnia Greta Thunberg rozpoczyna pod szwedzkim parlamentem klimatyczny strajk szkolny. W ciągu kilku miesięcy jej akcja nabiera rozpędu i przekształca się w globalny ruch społeczny. Film pokazuje historię Grety Thunberg od pierwszego dnia jej strajku szkolnego aż do dramatycznej morskiej przeprawy do Nowego Jorku na szczyt ONZ w sprawie klimatu.Debata po filmie: Czy nastoletnia Greta Thunberg obudzi świat?Greta uruchomiła lawinę protestów i zmian, która wydaje się być już nie do zatrzymania. Czy damy radę uciec przed klimatyczną katastrofą? Czy masowe protesty mogą zmienić świat, gdy po drugiej stronie są wielkie korporacje i polityczne interesy? Jaka jest siła młodego pokolenia? Po pokazie odbędzie się debata, w której będziemy szukać odpowiedzi na te pytania. Gośćmi i gościniami będą: Dominika Lasota, Mikołaj Borowy, Tomasz Markiewka i prof. Szymon Malinowski. Debatę poprowadzi Katarzyna Karpa-Świderek.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Jestem-Greta Więcej o debacie: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Debata%253A-Czy-nastoletnia-Greta-Thunberg-obudzi 25-letnia Aleksandra Rola jest mistrzynią MMA, której udało się pokonać wszystkie swoje przeciwniczki w trakcie jednego roku, mimo że nie trenowała długo tej dyscypliny.Ola ma też za sobą kilka prób samobójczych, po których postanowiła zrezygnować z psychoterapii na rzecz treningów MMA. W ten sposób udało jej się pozbyć nagromadzonej złości i frustracji.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Furia W Kinie Luna, sali B o 14.30 możecie zobaczyć niezwykły film " Gang z Ulicy Sezamkowej " reż. Marilyn Agrelo . "Ulica Sezamkowa" to miejsce, w którym wszyscy chcieli mieszkać! Dzięki bogatym archiwaliom, a także wywiadom z twórcami serialu, przenosimy się do czasu powstania kulturalnego fenomenu, który zmienił świat telewizji dla dzieci i miał realny wpływ na rozwój równości, edukacji oraz reprezentację różnorodności w telewizjach na całym świecie.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Reservation-5 Nie do przegapienia w Lunie, w sali A o 18.15 film " Kapłan LSD, miłość i ja " reż. Errol Morris . Allen Ginsberg, poeta i aktywista podejrzewał, że Joanna Harcourt-Smith, która opętała Timothy’ego Leary'ego, profesora Harvardu, głównego orędownika używania LSD i wroga społecznego numer jeden Richarda Nixona, była seksualną prowokatorką na usługach CIA. Miała doprowadzić do uwięzienia Leary’ego oraz - zapewne – do poddania go eksperymentom medycznym. W filmie zdobywcy Oscara Errola Morrisa , Joanna Harcourt-Smith odpowiada na te zarzuty pytaniem: "Byłam?" Jej własna relacja przygód z Leary’im przypomina historię Bonnie & Clyde.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Kaplan-LSD%252C-milosc-i Wieczorem koniecznie wpadnijcie na niezwykłą imprezę BalkanBeats comes to Millennium Docs // DJ set by Robert Soko! Imprezy BalkanBeats to kultowe wydarzenia sceny klubowej w Berlinie, które przez prawie 30 lat zapisały się na kartach tanecznej historii stolicy Niemiec jako wyjątkowe muzyczne przeżycia. BalkanBeats to nie tylko projekt, to wojna kulturowa, to walka o przestrzeń do tańca, ale też o pamięć o korzeniach bałkańskiej muzyki.Więcej informacji: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/BalkanBeats-comes-to-Millennium-Docs-%252F%252F-DJ-set-by-Robert