Spider-Man opuszcza MCU

Czasami sukces może być tak duży, że zamiast błogosławieństwem staje się przekleństwem. Tak można podsumować to, co dzieje się ostatnio na linii Sony-Disney. Przedstawiciele wytwórni spędzili ostatnie tygodnie na intensywnych rozmowach, których celem było przedłużenie współpracy dotyczącej produkcji filmów o Człowieku-Pająku. Niestety, okazuje się, że kontrakt nie został podpisany.Co to oznacza? W skrócie tyle, że Kevin Feige przestanie być producentem. Marvel Studios nie będzie mogło skorzystać z postaci w produkcjach wykraczających poza kończącą się obecnie umowę. Pełnię praw do postaci ma Sony, które łatwiej będzie mogło wprowadzić postać do swoich innych komiksowych widowisk (jak), ale musi zapomnieć o związkach Petera Parkera z Avengers.Informacja spadła na fanów ekranizacji komiksów Marvela ledwie dzień po tym, jakstał się najbardziej kasowym tytułem w historii studia Sony. I jak łatwo się domyśleć, źródłem konfliktu są pieniądze. Otóż Disney widząc olbrzymią sumę, z której praktycznie nic nie trafiło na jego konto (wytwórnia otrzymuje zaledwie 5% z wpływów), postanowił walczyć o swoje. Według pojawiający się w mediach informacji, Disney chciał, żeby w przypadku nowych filmów Sony dzieliło się z nimi zyskami po połowie. Szefowie Sony nie byli tym zainteresowani i tak rozmowy zostały zakończone.Portal io9 dotarł jednak do przedstawicieli Sony, którzy oferują fanom promyk nadziei. Według nich negocjacje wciąż są prowadzone i jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do porozumienia. Oficjalny komunikat wytwórni wyraża rozczarowanie i całkowitą winą za powstałą sytuację obarcza Marvela i Disneya.Sony ma w planach co najmniej dwa filmy z cyklu. Studio chciałoby, żeby za kamerą stanął ponownie Jon Watts , ale nie ma z nim jeszcze formalnie podpisanego kontraktu. Gwiazdą widowisk pozostanie Tom Holland