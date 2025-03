Spin-off "Teorii wielkiego podrywu" wchodzi w fazę produkcji!

Spin-off "Teorii wielkiego podrywu" - co wiemy?

Zobacz zwiastun serialu "Młody Sheldon"

Nadchodzący spin-off ma nosić tytuł "Stuart Fails to Save the Universe", kontynuując tym samym trend nadawania spin-offom " Teorii wielkiego podrywu " tytułów na cześć głównych bohaterów. Wcześniej otrzymaliśmy bowiem " Młodego Sheldona " oraz " Georgie & Mandy's First Marriage ".W obsadzie "Stuart Fails to Save the Universe" mają znaleźć się doskonale znani fanom oryginału Kevin Sussman wcielający się w główną rolę Stuarta Blooma, Lauren Lapkus , która zagra dziewczynę Stuarta, Denise, Brian Posehn (Bert Kibbler) oraz John Ross Bowie (Barry Kripke). Ten ostatni dopiero co podzielił się pierwszym zdjęciem z planu nadchodzącej produkcji. Załączamy je poniżej:Post opublikowany przez Bowiego sugeruje zamknięcie obsady serialu, zakończone prace scenopisarskie i przystąpienie do etapu produkcyjnego. Niestety, w tej chwili niewiele wiadomo o fabule serialu ani o planowanej dacie emisji. Należy spodziewać się, że odbędzie się ona nie szybciej niż w przyszłym roku na częstotliwościach amerykańskiej stacji CBS.Przypomnijmy, że w " Teorii wielkiego podrywu " Stuart był postacią wyśmiewaną nawet przez grono głównych ekranowych frajerów. Prowadząc sklep z komiksami był jednak częstym bohaterem drugoplanowym, nawiedzającym ekran przez wszystkie z 12 sezonów. Dopiero w ostatnim z nich znalazł sobie partnerkę, Denise. Obecność w obsadzie Lauren Lapkus wskazuje, że po tak wielu latach ich związek nadal kwitnie.