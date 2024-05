Jim Parsons i Mayim Bialik wracają jako Sheldon i Amy! W finale "Młodego Sheldona"

Tak zapowiada się finał "Młodego Sheldona"

"Młody Sheldon" - zwiastun

O czym opowiada "Młody Sheldon"?

Nie znamy szczegółów ich powrotu w finale " Młodego Sheldona ", który opowiada o dziecięcych latach tytułowego bohatera. Młody Sheldon " zawierał szereg nawiązań do " Teorii... ", ale dotychczas gwiazdy pierwowzoru - Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) i sama Bialik - pojawiały się jedynie w charakterze narratorów.- wtedy zostanie wyemitowany ostatni odcinek siódmego sezonu.Jego bohaterami będą George "Georgie" Cooper Jr. (starszy brat Sheldona) i jego narzeczona, Mandy McAllister. W postacie wcielają się Montana Jordan Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera ( Iain Armitage ), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe - w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania.W obsadzie znaleźli się również m.in. Zoe Perry