Spin-off spin-offu? Bohaterowie "Młodego Sheldona" dostaną własny serial

O kim opowie spin-off "Młodego Sheldona"?

"Młody Sheldon" - zwiastun

O czym opowiada "Młody Sheldon"?

Na razie nie podpisano jeszcze żadnych umów, a stacja CBS oraz studio Warner Bros. Television nie skomentowały tej wiadomości. Serial jest jednak podobno bliski otrzymania zgody na realizację, czyli tzw. "zielonego światła".W postacie wcielają się Montana Jordan Projekt ma powstać w formacie tzw. "single-camera" - podobnie jak " Teoria wielkiego podrywu ". " Młody Sheldon " był z kolei serialem formatu "multicamera". Różnica polega nie tyle na ilości kamer na planie, co na rozmachu realizacyjnym. Seriale "single-camera" są z reguły droższe i realizacyjnie przypominają filmy, korzystają bowiem z bardziej rozwiniętego języka narracji. Z kolei "Multicamera" oznacza zazwyczaj seriale kręcone na żywo z publicznością.Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera ( Iain Armitage ), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe - w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania.W obsadzie znaleźli się również m.in. Zoe Perry