"Młody Sheldon" zakończy się na siódmym sezonie. Będzie nowy spin-off "Teorii wielkiego podrywu"

O czym opowiada "Młody Sheldon"?

, powiedziała Amy Resienbach, szefowa CBS Entertainment.Na razie nie znamy jego szczegółów i nie wiemy, kto będzie bohaterem. Pamiętajmy jednak, że członkowie oryginalnej obsady publicznie wyrażali chęć powrotu do swoich postaci. Czy czeka nas powrót kogoś z klasycznego składu?Projekt powstaje dla platformy Max.Jest to historia dziewięcioletniego Sheldona Coopera ( Iain Armitage ), który jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie nie jest dla niego łatwe - w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem zdaje się jeszcze bardziej komplikować i tak trudny czas dorastania.W obsadzie znaleźli się również m.in. Zoe Perry