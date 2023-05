Stało się! Disney usunął z platformy pierwszy serial Marvela

Bez zapowiedzi "Runaways" znikają z platformy Disneya

Dlaczego tytuły znikają z Disney+?

w Ameryce z Hulu. Co ważne, decyzja ta zaskoczyła fanów MCU, ponieważ serialu tego nie było na publikowanych niedawno listach tytułów, które Disney planuje usunąć ze swoich platform streamingowych. Tym serialem jest produkcja HuluSerial debiutował w 2017 roku i doczekał się trzech sezonów. Na Rotten Tomatoes jego ocena krytyków to 84%, a ocena widzów 69%. Nie jest więc to show, który nie podobał się fanom. Dlaczego zniknął z platformy, tego nie wiadomo.Disney skasował go, kiedy Loeb odszedł, a Marvel TV zostało przejęte przez Marvel Studios. Serial opowiadał o grupie nastolatków, którzy muszą się zjednoczyć, by powstrzymać rodziców przed wcieleniem w życie diabolicznego planu.Plany usunięcia części contentu z platformy Disney+ został ogłoszony na majowym spotkaniu z akcjonariuszami koncernu. Jest to związane z(Disney szuka 5,5 mld dolarów oszczędności), jak również zmianą w strategii oferowania produktów użytkownikom platform i telewizji należących do Disneya.W ślad za nim poszły już także Showtime i AMC.jest pierwszą fabularną produkcją Marvela , która zniknęła z platformy. Disney usunął również dokumentalny serial. Na liście do pozbycia się ze streamingu były też. Oba tytuły są na razie dostępne.