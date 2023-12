Czy Steven Soderbergh nakręci nowe "Ocean's 11"? Znamy odpowiedź

Dlaczego Steven Soderbergh nie nakręci "Ocean's 14"?

Brad Pitt i George Clooney w "Ocen's Eleven"

George Clooney o "Ocean's 14"

Zwiastun filmu "Ocean's 13"

Chociaż sam Soderbergh nie wypowiedział się na ten temat oficjalnie, bliskie reżyserowi źródła donoszą, że twórca nie jest zainteresowany powrotem za kamerę cyklu "Ocean's". Jest to spójne z tym, co mówił po śmierci jednej z gwiazd serii, Berniego Maca w 2008 roku:– powiedział Soderbergh.– dodał.W 2020 roku zmarł także Carl Reiner wcielający się w cyklu w Saula Blooma.W związku z tym pojawiły się domysły,, powiedział George Clooney podczas promocji swojego nowego filmu " The Boys in the Boat ". Clooney zaznaczył jednak, że film – jeśli powstanie – złamie numeryczny schemat tytułów i, powiedział gwiazdor.Danny Ocean wraz ze swoim gangiem postanawia pogrążyć finansowo i skompromitować bezwzględnego właściciela kasyn i hoteli, Willy'ego Banka.