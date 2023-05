Strajk scenarzystów. Co z widowiskiem DC "Superman: Legacy"?

James Gunn skończy pierwszą wersję tekstu

Nowe uniwersum DC. Co nas czeka?

Elsewhere będzie rozwijane

Przed nami trzeci dzień strajku scenarzystów zrzeszony w WGA. Im dłużej trwa, tym więcej pytań pojawiać się będzie na temat stanu filmowych projektów z wielkich wytwórni. Na jedno z nich - dotyczące widowiska DC - otrzymaliśmy właśnie odpowiedź.Jak donosi portal The Wrap,. Oczywiście nie jest to jeszcze tekst gotowy do nakręcenia, ale solidny fundament, który pozwoli na kontynuowanie procesu preprodukcji i castingu.A to już trwa. James Gunn sam niedawno ujawnił, że. Reżyser, który jest też jednym z szefów DC Studios, jest już także w trakcie poszukiwania odtwórców ról w swoim widowisku.Nie musi się jednak spieszyć i strajk scenarzystów nie powinien negatywnie wpłynąć na realizację filmu. Premiera zaplanowana jest zaś na październik 2025 roku.jest pierwszym filmem, któremu zielone światło dali nowi szefowie DC Studios James Gunn Peter Safran . Nie będzie jednak pierwszym tytułem nowego uniwersum, który ujrzy światło dzienne. Ten honor przypadnie serialowi animowanemu, do którego Gunn napisał scenariusz.Wśród projektów planowanych przez nowe DC Studios w ramachjest film o Batmanie (ale nie z Robertem Pattinsonem ),oraz, który ma wyreżyserować James Mangold Safran nie zrezygnują z projektów inspirowany postaciami DC Comics, które jednak nie będą częścią wspólnego uniwersum. Będą one realizowane pod inspirowaną komiksami DC nazwą. Wśród nich jest film oJako filmyfunkcjonować będą też zlecone jeszcze przed przejęciem władzy w DC Studios przez Gunna Safrana filmy