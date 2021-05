Taika Waititi jako pirat Czarnobrody

We wrześniu informowaliśmy Was, że Taika Waititi będzie producentem wykonawczym oraz reżyserem pilotowego odcinka serialu komediowego "Our Flag Means Death". Teraz okazuje się, że nowozelandzki filmowiec zagra także jedną z głównych ról w show powstającym dla serwisu streamingowego HBO Max.Fabuła serialu jest luźno inspirowana biografią Stede'a Bonneta ( Rhys Darby ), członka zamożnej rodziny właścicieli ziemskich na Barbados. Problemy małżeńskie sprawiły, że porzucił on życie dżentelmena i zajął się piractwem. Niestety, nie był w tym zbyt dobry. Jego kariera trwała nieco ponad rok. W tym czasie przeżył bunt załogi (która przeszła pod rozkazy Czarnobrodego), przegrał kilka istotnych potyczek z władzami kolonii angielskich, był parę razy schwytany, raz udało mu się uciec, ale ostatecznie w grudniu 1718 roku został powieszony w Charles Town (dzisiejszy Charleston). Waititiemu przypadła rola pirata Czarnobrodego.- przyznał w oficjalnym oświadczeniu showrunner "Our Flag Means Death", David Jenkins Taika Waititi kończy aktualnie postprodukcję opartej na faktach komedii piłkarskiej " Next Goal Wins " z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Jednocześnie pracuje na planie widowiska Marvela " Thor: Love and Thunder ".