Grali w "Narcos: Meksyk", teraz wspólnie wystąpią w thrillerze więziennym

źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Powiększyła się obsada więziennego thrillera "Eleven Days" w reżyserii Petera Landesmana, którego gwiazdą jest Diego Luna. Zagraniczne media informują, że do filmu dołączył Tenoch Huerta (znany m.in. z roli Namora w MCU). Drugim nowym aktorem w produkcji jest Richard Cabral ("Mayans M.C.").

O czym opowie "Eleven Days"?



GettyImages-1918881757.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth

Wcześniej udział w filmie potwierdzili także m.in. Taylor Kitsch, Jason IsaacsJeffrey DonovanJennifer CarpenterLola Kirke i John Gallagher Jr.

Film oparty jest na książce "Eleven Days in Hell: The 1974 Carrasco Prison Siege at Huntsville, Texas" autorstwa Williama T. Harpera i opowiada o prawdziwej historii więźnia Federica Carrasco (w tej roli Luna), który w trakcie upalnego lata 1974 roku przejął kontrolę nad więzieniem w Huntsville w Teksasie. Zareagował ksiądz Joseph O’Brien (Isaacs), który połączył siły z szefem teksańskiego Departamentu Więziennictwa Jimem Estelle (Kitsch) i zaoferował się, że zostanie zakładnikiem. Scenariusz napisał Kevin Sheridan, a poprawki wprowadził Landesman.

Huerta i Luna mieli okazję wspołpracować już przy okazji serialu "Narcos: Meksyk". Aktor niedawno pracował na planie "Avengers: Doomsday", gdzie powtórzył rolę Namora, zagraną pierwszy raz w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Cabral z kolei pojawił się w "Twisted Metal", a Luna w cenionym serialu "Gwiezdne wojny: Andor", gdzie zagrał rolę tytułową. 

"Narcos: Meksyk" - zwiastun



