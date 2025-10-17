Grali w "Narcos: Meksyk", teraz wspólnie wystąpią w thrillerze więziennym

Powiększyła się obsada więziennego thrillera "Eleven Days" w reżyserii Petera Landesmana, którego gwiazdą jest Diego Luna. Zagraniczne media informują, że do filmu dołączył Tenoch Huerta (znany m.in. z roli Namora w MCU). Drugim nowym aktorem w produkcji jest Richard Cabral ("Mayans M.C.").
O czym opowie "Eleven Days"?
Getty Images © Rodin Eckenroth
Wcześniej udział w filmie potwierdzili także m.in. Taylor Kitsch
, Jason Isaacs
, Jeffrey Donovan
, Jennifer Carpenter
, Lola Kirke
i John Gallagher Jr
.
Film oparty jest na książce "Eleven Days in Hell: The 1974 Carrasco Prison Siege at Huntsville, Texas" autorstwa Williama T. Harpera
i opowiada o prawdziwej historii więźnia Federica Carrasco (w tej roli Luna
), który w trakcie upalnego lata 1974 roku przejął kontrolę nad więzieniem w Huntsville w Teksasie. Zareagował ksiądz Joseph O’Brien (Isaacs
), który połączył siły z szefem teksańskiego Departamentu Więziennictwa Jimem Estelle (Kitsch
) i zaoferował się, że zostanie zakładnikiem. Scenariusz napisał Kevin Sheridan
, a poprawki wprowadził Landesman
. Huerta
i Luna
mieli okazję wspołpracować już przy okazji serialu "Narcos: Meksyk
". Aktor niedawno pracował na planie "Avengers: Doomsday
", gdzie powtórzył rolę Namora, zagraną pierwszy raz w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
". Cabral z kolei pojawił się w "Twisted Metal
", a Luna
w cenionym serialu "Gwiezdne wojny: Andor
", gdzie zagrał rolę tytułową.
"Narcos: Meksyk" - zwiastun