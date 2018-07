Timothée Chalamet gwiazdą nowej wersji "Diuny"?

Getty Images © Kevork Djansezian



Nominowany do Oscara Timothée Chalamet ) negocjuje główną rolę w nowej ekranizacji. Za kamerą stanie twórcaopowiada historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest Paul Atryda. I to właśnie jego zagra Chalamet. Villeneuve nazywa swój nowy filmdla dorosłych. - Wiele kluczowych pomysłów w "Gwiezdnych Wojnach zostało zapożyczonych z "Diuny" - tłumaczy reżyser - Poradzenie sobie z tym będzie wyzwaniem. Moją ambicją jest nakręcenie "Gwiezdnych Wojen", jakich nigdy nie widziałem.Do tej pory książka Franka Herberta została dwa razy zekranizowana. Raz w 1984 roku jakow reżyserii Davida Lyncha , a drugi w 2000 roku jakoScenariusz nowej wersji napisał Eric Roth ). Realizację sfinansuje Legendary.