Otwierać szampana! Tom Cruise w filmie Alejandro G. Iñárritu!

Tajny projekt Cruise'a i Iñárritu

Getty Images © Europa Press News



Zwiastun filmu "Zjawa"

To historyczny powrót dla obu panów. Tom Cruise po latach spędzonych na przekraczaniu granic w filmach akcji. Co prawda już wcześniej pojawiły się doniesienia o tym, że zagra w " The Movie Critic Quentina Tarantino , ale formalnie ten casting nie został potwierdzony.dla dużych hollywoodzkich produkcji. Ostatnią byłaz 2015 roku. Później reżyser zrobił sobie przerwę, by ostatecznie w 2022 roku nakręcić dla platformy Netflix hiszpańskojęzyczny filmO nowym projekcie nie wiemy nic ponad to, że powstaje.Deadline podaje jedynie tyle, że w ostatnich tygodniach Iñárritu odbył kilka spotkań z największymi gwiazdami Hollywoodu. Jedną z nich był właśnie Tom Cruise Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?