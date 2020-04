Tribeca: "Hejter" wygrywa konkurs międzynarodowy!

Doskonałe wieści dotarły do nas w nocy z Nowego Jorku. Film Jana Komasy zdobył główną nagrodę w konkursie międzynarodowym prestiżowego festiwalu Tribeca.Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy imprezy byli zmuszeni w ostatniej chwili odwołać wszystkie pokazy filmowe. Nie zrezygnowano jednak z przyznania nagród. Zwycięzcę konkursu międzynarodowego wyłoniło zdalnie jury w składzie: Demian Bichir Sabine Hoffman oraz William Hurt W konkursie kina amerykańskiego główne wyróżnienie powędrowało do twórców zrealizowanego dla Netfliksa komediodramatubędącego wariacją na temat Cyrano de Bergeraca. Grzeczna i wzorowa licealistka pomaga znajomemu futboliście oczarować dziewczynę, w której oboje się kochają.Festiwal Tribeca istnieje od 2001 roku. Jednym z jego pomysłodawców oraz organizatorów jest Robert De Niro . Impreza popularyzuje kino niezależne wśród szerokiej publiczności.to historia Tomka ( Maciej Musiałowski ), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Bohater postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich ( Danuta Stenka Jacek Koman ) – rodziców Gabi ( Vanessa Aleksander ), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego ( Maciej Stuhr ). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.Posłuchajcie rozmowy Łukasza Muszyńskiego z Janem Komasą o tym, czyto polskiZobaczcie również program " Mój Gust Filmowy ", którego bohaterem jest odtwórca głównej roli w